شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مصطفى محمد «السكينة سارقاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مصطفى محمد، مهاجم نادي جالاتا سراي التركي، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه، خلال مباراة كينيا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «للأسف الشديد مصطفى محمد، (السكينة سارقاه)، حيث ظهر بمستوى متواضع خلال مباراة كينيا، وهذا لأنه يخشى أن يتعرض لإصابة قد تعرقل مسيرته مع ناديه التركي».

وأضاف: «عمرنا ما شوفنا مصطفى محمد، مع نادي الزمالك، بيلعب بالكعب، ولا يقاتل على الفرص التي تتاح له»، مضيفًا :«:مصطفى محمد، احترف وبيلعب في نادي كبير، وصحف العالم تتحدث عنه، فهو حاسس بنفسه، خلال وجوده في معسكر المنتخب».

وتابع: «يجب أن يجلس معه أحد أفراد الجهاز الفني، ويطالبه بالتركيز مع المنتخب في الفترة المقبلة، لأن هناك غضب كبير من الجمهور من الأداء الذي ظهر عليه أمام كينيا».