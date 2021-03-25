شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب يوجه رسالة قوية لحسام البدري بشأن اللاعبين المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، رسالة نارية إلى حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال مباراة كينيا.

وتعادل منتخب مصر مع كينيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «لاعبو المنتخب ظهورا بمستوى متواضع للغاية اليوم، وتحديدًا اللاعبين المحترفين، حيث لم يلعبوا بأي روح طوال اللقاء».

ووجه أبوالدهب رسالة حسام البدري، قائلاً:«متجبش محترفين تاني لو عاوز تكمل في المنتخب، باستثناء محمد صلاح، نجم نادي ليفربول»، مضيفًا :«على حسام البدري، أن يعيد حساباته ويعتمد على اللاعبين المحليين، لأن هناك لاعبيين لا يرغبون في اللعب للمنتحب، وهذا ما ظهر جليًا في مباراة اليوم».

يُذكر أن المنتخب الوطني تأهل إلى كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022، بعد ارتفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً بهم صدارة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.