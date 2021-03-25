شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد لعبوا بغرور وتكبر أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن المنتخب الوطني الأول، ظهر بمستوى متواضع في مباراة كينيا، في تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وتعادل المنتخب الوطني مع كينيا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «المنتخب ظهر بمستوى متواضع للغاية في مباراة كينيا، حيث كانت الأفضلية للفريق المنافس».

وأضاف: «كان هناك تكبر وغرور، في أداء محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجية، حيث لم يلعبوا بأي روح»، مشيرًا: «منتخب مصر، منذ تولي حسام البدري، المسؤولية الفنية، فشل في تحقيق المعادلة الصعبة بتحقيق الفوز وتقديم أداء، حيث فزنا في جميع المباريات بهدف نظيف، باستثناء مواجهة توجو التي فزنا بها بثلاثة أهداف مقابل هدف».

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022، بعد ارتفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً بهم صدارة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.