شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد التعادل مع كينيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل منتخب مصر الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا نسخة 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، بعدما تعادل أمام نظيره الكيني أمام نيروبي بنتيجة 1-1، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

ويحمل تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم 25 منفرداً بالرقم القياسي من حيث المشاركة في المسابقة القارية.

وكان منتخب مصر من أوائل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا خلال النسخة الأولى في السودان عام 1975، رفقة كل من السودان وإثيوبيا.

وبات ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا على النحو التالي:

مصر في المركز الأول 9 نقاط

جزر القمر في المركز الثاني 9 نقاط

كينيا في المركز الثالث 4 نقاط

توجو في المركز الرابع نقطتين.

وتأهل منتخب مصر رفقة نظيره جزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر اقامتها في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جزر القمر بملعب القاهرة أمام جزر القمر في تمام السادسة مساءً بالجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا على زعامة المجموعة.