شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام سلبية لـ محمد صلاح في مباراة مصر وكينيا مع أول ظهور تحت قيادة ‏البدري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، أولى مبارياته مع منتخب مصر الأول منذ 628 يوماً خلال مواجهة كينيا اليوم بتصفيات أمم أفريقيا 2022.

وقدم محمد صلاح مستوى متواضعاً، في أول ظهور له تحت قيادة المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري، حسب لغة الأرقام.

أرقام محمد صلاح في مباراة مصر وكينيا

التسديدات : 1

تسديدات على المرمى : صفر

دقة تمريراته : 76% 32.. بشكل صحيح من 42

استخلص الكرة : 5 مرات

فقد الكرة : 3 مرات

مر من الخصم : 2 من 3

وتأهل منتخب مصر الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا نسخة 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، بعدما تعادل أمام نظيره الكيني أمام نيروبي بنتيجة 1-1، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

ويحمل تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم 25 منفرداً بالرقم القياسي من حيث المشاركة في المسابقة القارية.

وكان منتخب مصر من أوائل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا خلال النسخة الأولى في السودان عام 1975، رفقة كل من السودان وإثيوبيا.

وبات ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا على النحو التالي:

مصر في المركز الأول 9 نقاط

جزر القمر في المركز الثاني 9 نقاط

كينيا في المركز الثالث 4 نقاط

توجو في المركز الرابع نقطتين.

وتأهل منتخب مصر رفقة نظيره جزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر اقامتها في الكاميرون.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام جزر القمر بملعب القاهرة أمام جزر القمر في تمام السادسة مساءً بالجولة الختامية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا على زعامة المجموعة.