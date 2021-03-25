شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب بفتح النار على البدري: «مش ده منتخب مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح محمود أبوالدهب، مدافع الأهلي السابق، النار على حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الأداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب خلال مباراة كينيا، التي أقيمت مساء الخمس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وقال محمود أبوالدهب، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مش ده منتخب مصر، التشكيل وطريقة اللعب غلط، جميع اللاعبين كانوا بعيدين تمامًا عن مستواهم الفني».

وأضاف: «كيف لمنتخب مصر أن يلعب على التعادل أمام منتخب كينيا، هنعمل إيه أمام المنتخبات الكبيرة»، مستطردًا: «في الكرة الحديثة لا يوجد فرق في اللعب خارج وداخل الملعب»، فيما أكمل: «أحمد أيمن منصور، كان عنده بطئ شديد، وتغييرات الجهاز الفني كلها روتينية».

وتابع: «في مباراة اليوم، لم نرى شخصية منتخب مصر، أحرزنا الهدف واختفينا، اللاعبين كانوا بيستخبوا ورا الكورة».

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022، بعد ارتفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً بهم صدارة ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.