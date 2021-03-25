شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص مباراة مصر وكينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تعادل منتخب مصر مع مضيفه منتخب كينيا بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، ليضمن الفراعنة التأهل إلى البطولة المقرر إقامتها في يناير القادم.

وتقدم منتخب مصر مبكرًا بهدف سجله محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من تمريرة الجبهة اليمنى مرت من مصطفى محمد ليسددها أفشة قوية في الشباك الكينية.

وشكل المنتخب الكيني خطورة وقام بعدد من الهجمات كادت تهز شباك الشناوي، إذ أهدر كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء ثم تسديدة قوية من خارجها تصدى لها الشناوي.

وسجل منتخب كينيا هدفًا في الدقيقة 42 ألغاه الحكم بداعي وجود لمسة يد على مسجل الهدف، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، كاد مصطفى محمد يسجل الهدف الثاني لمنتخب مصر من صناعة النجم محمد صلاح إلا أن لاعب جالاتا سراي أهدر الكرة ليضيع على الفراعنة فرصة تعزيز النتيجة.

ورد المنتخب الكيني بتسجيل هدف التعادل مستغلًا حالة «دربكة» داخل منطقة جزاء الفراعنة ليسدد عبدالله حسن الكرة في شباك محمد الشناوي في الدقيقة 65.

وتعرض لاعب منتخب كينيا جونستون أوموروا للطرد في الدقيقة 75 بعد تعديه على مصطفى محمد بدون كرة ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة.

ولم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك الآخر في الوقت المتبقي من المباراة لتنتهي بالتعادل وتأهل مصر رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.