بايدن يناقش اللاعبة رابينو حول مساواة الأجور

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وكانت رابينو جزءا من معركة طويلة الأمد من أجل أن يتقاضى أعضاء الفريق الوطني الأمريكي لكرة القدم للسيدات أجرا يماثل أجر نظرائهن من الرجال.
وقالت اللاعبة (35 عاما) إنه على الرغم من انتصاراتها العديدة في مسيرتها، بما في ذلك فوزها بجائزة الكرة الذهبية للسيدات، وبطولتين لكأس العالم، وميدالية ذهبية أولمبية «تم الانتقاص من قدري، وتم عدم احترامي وفصلي لأنني امرأة وقيل لي إنني لا أستحق أكثر من ذلك لأنني امرأة».
وفي الوقت نفسه، شدد بايدن على كيفية أن جائحة فيروس كورونا أدت إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين.
وقال بايدن «إدارتي ستناضل من أجل تحقيق المساواة في الأجور، الأمر يتعلق بالعدالة والإنصاف، بل بالارتقاء إلى مستوى قيمنا».
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