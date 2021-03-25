عملية تغيب فافرينكا عن ملاعب التنس

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وعانى اللاعب المخضرم الذي يكمل عامه الـ36، الأحد المقبل، من تراجع لياقته البدنية منذ آخر لقب أحرزه في 2017، لكنه تقدم للمركز الـ21 في التصنيف العالمي بعد أن خرج لبعض الوقت من قائمة أول 250 مصنفا على العالم.
وقال فافرينكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس «بعد معاناتي من مشاكل في القدم اليسرى لبعض الوقت ، قررت الخضوع لتدخل جراحي بسيط».
وأضاف «الأمور كلها سارت بشكل جيد، لكن لا أطيق الانتظار من أجل خوض التدريبات مجددا».
وفاز فافرينكا المصنف الثالث على العالم سابقا، بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى ، عبر بطولات أستراليا وفرنسا وأمريكا المفتوحة في أفضل فترات مسيرته بين عامي 2014 و2016.
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