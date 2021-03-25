سورلوث يدافع عن رسالة المنتخب النرويجي لقطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دافع لاعب فريق لايبزج وصيف الدوري الألماني لكرة القدم، النرويجي ألكسندر سورلوث عن احتجاج منتخب بلاده على وضعية حقوق الإنسان في قطر التي تستضيف النسخة المقبلة لكأس العالم، وذلك قبل اللقاء الأول للمنتخب النرويجي أمس الأول في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقال سورلوث «أجرينا جلسة مطولة حيث كان بمقدورنا جميعا طرح الأسئلة، اتفقنا تماما على ضرورة توجيه رسالة».

وارتدى لاعبو المنتخب النرويجي قمصانا كتب عليها «الاحترام داخل وخارج الملعب» خلال عملية الإحماء التي سبقت مواجهة جبل طارق مساء الأربعاء بتصفيات كأس العالم.

وأثناء عزف النشيد الوطني ارتدى لاعبو المنتخب النرويجي قمصانا كتب عليها «حقوق الإنسان داخل وخارج الملعب».

ولن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراءات انضباطية بحق المنتخب النرويجي، في ظل إيمانه بمبدأ «حرية الرأي وقوة كرة القدم».

من جانبه أوضح مدرب المنتخب النرويجي ستال سولباكن، بعد الفوز على جبل طارق 3 / 0 «الرياضة والسياسة مترابطان»، مشيرا إلى لاعبيه يستحقون التقدير لموقفهم.

ولم يتم استبعاد إمكانية توجيه المنتخب النرويجي رسالة احتجاجية جديدة خلال مواجهته أمام تركيا يوم السبت المقبل.