شكرا لقرائتكم خبر الحزم والفيحاء في طريق العودة للمحترفين والعدالة يبتعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن الحزم في طريقه للعودة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى بعد أن هبط الموسم الماضي، وذلك من واقع فارق النقاط الكبير بينه وبين صاحب المركز الثاني فريق الفيحاء، بعد أن استمر الحزم في مسلسل حفاظه على صدارة ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، رغم تعادله في الجولة الـ27 الماضية أمام مضيفه الكوكب 1/1، حيث يملك 64 نقطة، فيما للفيحاء الثاني 57 نقطة.

وكان الفيحاء حقق فوزا عرضيا في الجولة الماضية على حساب ضيفه أحد عندما تغلب عليه 5/ 2.

في المقابل، لا يزال العدالة الذي هبط الموسم الماضي برفقة الحزم والفيحاء إلى دوري الأولى، بعيدا عن المنافسة على الصعود مجددا، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 37 نقطة، وبفارق كبير عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، خاصة وأن فريق الجبلين يتمسك بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة بعد أن تمكن في الجولة الماضية من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه بفوزه على مضيفه البكيرية بثنائية، عزز به مركزه.

واقتحم الطائي دائرة المنافسة على الصعود إثر تغلبه في الجولة الماضية على نظيره النهضة 3/ 1، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة استقر بها كرابع.

أما المركز الخامس، فلا يزال من نصيب هجر الذي نجح في استعادة توازنه من جديد عقب فوزه على مضيفه النجوم بهدف وحيد، ليحافظ على موقعه كخامس برصيد 45 نقطة.

أرقام من الجولة الـ27 الماضية

• 25 هدفا سجلت في 10 لقاءات، انتهت 6 منها بالفوز، و4 تعادلات، منها 3 إيجابي، وسلبي وحيد.

• ظهرت البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط للاعب فريق الخليج ناصر العبدلي، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء مع نهاية الجولة إلى 49 بطاقة.

• احتسبت 4 ضربات جزاء، لأحد أمام الفيحاء، ولجدة أمام عرعر، وللكوكب أمام الحزم ، والرابعة للعدالة ضد الجيل، ليرتفع عدد ضربات الجزاء إلى 97 ضربة، سجل منها 78، وأهدرت 19 ضربة.

• الحزم أقوى الفرق هجوما برصيد 61 هدفا، يليه الفيحاء (51)، الجبلين (38)، ثم الطائي 36 هدفا.

• فريق البكيرية الأضعف هجوما بتسجيله 16 هدفا فقط.

• الفيحاء والجبلين الأقوى دفاعا بتلقي كل منهما 22 هدفا، يليهما الحزم (23)، ثم هجر والخليج والعدالة بـ(24).

• الثقبة والنجوم الأضعف دفاعا بتلقي مرمى كل منهما 46 هدفا.

• أجريت حتى الآن (270) مواجهة في سبع وعشرين جولة، انتهت منها (192) بالفوز، و (78) تعادل، منها (46) إيجابي، و(32) سلبي.