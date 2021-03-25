تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا

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ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليخطف إحدى بطاقتي التأهل للمسابقة، في انتظار صاحب البطاقة الثانية، والذي ربما يتم حسمه من خلال مواجهة كينيا ومصر، والتي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
على الجانب الآخر، يتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف منتخب كينيا صاحب المركز الثالث.
يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 كانت قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
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