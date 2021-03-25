شكرا لقرائتكم خبر تأهل تاريخي لجزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق منتخب جزر القمر إنجازا تاريخيا بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، في نسختها التي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توجو أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، ليخطف إحدى بطاقتي التأهل للمسابقة، في انتظار صاحب البطاقة الثانية، والذي ربما يتم حسمه من خلال مواجهة كينيا ومصر، والتي أقيمت مساء أمس، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب توجو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، بفارق نقطة خلف منتخب كينيا صاحب المركز الثالث.

يذكر أن بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 كانت قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.