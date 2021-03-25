كورونا يربك حسابات المنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر مدافع لا يبزج، مارسيل هالستنبرج، معسكر المنتخب الألماني بعد اختلاطه بلاعب تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم، أعلن أمس إصابة لاعب في المنتخب بفيروس كورونا المستجد دون الكشف عن هويته.

وأتى الإعلان قبل أن يستهل منتخب ألمانيا مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بمواجهة آيسلندا أمس.

وظهرت حالة الإصابة خلال جولة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد التي جرت أمس الأول، ولم تظهر أي أعراض على اللاعب المصاب والذي جرى عزله على الفور.