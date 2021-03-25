شكرا لقرائتكم خبر 8 آلاف مشجع بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحظر حضور الجماهير للفعاليات الرياضية في بريطانيا حاليا بسبب الجائحة، لكن الرابطة تأمل أن تكون المباراة النهائية لكأس الرابطة التي تقام يوم 25 أبريل المقبل بمثابة بروفة لعودة الجماهير، حيث من المقرر أن يتم تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد بحلول مايو المقبل.
وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) أن القرار قد يتم اتخاذه بحلول الأسبوع المقبل، ونقلت عن المتحدث باسم الرابطة قوله «إن قرار نقل النهائي من فبراير إلى أبريل تم اتخاذه على أمل أن تسمح الظروف حينها بحضور الجماهير».
وأضاف المتحدث باسم الرابطة «رغم استمرار النقاشات البناءة مع الجهات المعنية والسلطات، ليس لدينا أي تأكيد عما سيتم السماح به كجزء من أي بروفة محتملة في هذه المرحلة وأرى أنه من المهم توضيح الوضع بعيدا عن المجاملة لطرفي المباراة النهائية وجماهيرهما بصفة خاصة».
وختم بالقول «مازلنا نأمل الوصول لنتيجة ناجحة وسنقدم المشورة بشأن المحصلة النهائية في الوقت المناسب».
كانت هذه تفاصيل خبر 8 آلاف مشجع بنهائي كأس الرابطة الإنجليزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.