تغيير المدرب مرة واحدة بالدوري البرازيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، في وقت متأخر ليلة أمس الأول، عن وضع حدود للأندية بحيث تغير مدربيها مرة واحدة فقط خلال موسم 2021 والذي ينطلق في 29 مايو المقبل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المدرب يمكنه قيادة فريقين فقط خلال الموسم الذي تستمر منافساته حتى الخامس من ديسمبر المقبل.

وفي حال قام ناد بإقالة مدربه للمرة الثانية، فإن من يتولى المسؤولية بعده يجب أن يكون قد عمل في النادي لمدة 6 أشهر على الأقل، على سبيل المثال كمدرب للشباب أو مدرب مساعد.

لكن تلك القاعدة لا تنطبق على المدرب الذي يستقيل من منصبه، وليس الذي يتم إقالته.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي روجيرو كابوكلو «هذا تقدم كبير للكرة البرازيلية، وهو أمر جيد بالنسبة للأندية وللمدربين».

وأضاف «هذا يعني نهاية لعبة الكراسي الموسيقية بين المدربين في الكرة البرازيلية».