انطلاق مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو من فوكوشيما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس من فوكوشيما مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو التي تأجلت من الصيف الماضي للصيف المقبل بفعل جائحة كورونا

وجاء انطلاق مسيرة الشعلة، الذي طال انتظاره، وسط مخاوف مستمرة بشأن مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية مع استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجرى الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي الصارمة خلال مسيرة الشعلة مع تشجيع المواطنين على مشاهدة المراسم عبر شبكة الانترنت ومطالبة المصطفين على جانبي الطريق بارتداء الكمامات والامتناع عن الصراخ وإطلاق الصيحات التشجيعية لتقليص مخاطر انتشار السلالات الجديدة لكورونا.

وتم إقامة مراسم لتسجيل لحظة انطلاق مسيرة الشعلة عبر قرية (جي) لكرة القدم بالقرب من محطة فوكوشيما دايتشي النووية، والتي شهدت قبل 10 أعوام أسوأ كارثة ذرية في تاريخ اليابان ما أسفر عن مقتل أو اختفاء 18 آلف و400 شخص في شمال شرق البلاد.

ويعد هذا المكان رمزا على تعافي اليابان من زلزال وتسونامي 2011 اللذين أسفرا عن انصهار محطة فوكوشيما النووية، بحسب ما قال رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو في بيان أمس.