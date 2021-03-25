شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل تاريخي لجزر القمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزع منتخب جزر القمر تأهلاً تاريخياً إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2021 المقررة في الكاميرون مطلع العام المقبل، بتعادله مع مضيفه التوغولي سلباً في موروني.

وهي المرة الأولى التي سيشارك فيها منتخب جزر القمر في البطولة القارية، حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط، ولن تتمكن كينيا التي تملك 3 نقاط فقط من اللحاق به قبل جولة واحدة من نهاية التصفيات.

وعلى الرغم من سيطرة كتيبة المدرب امير عبدو، على مجريات اللعب لم يتمكن الفريق من تسجيل أي هدف، لكنه حقق الأهم بانتزاع باكورة مشاركاته في كأس الأمم الإفريقية.

ولدى إعلان الحكم نهاية المباراة، شهدت المدرجات فرحة عارمة من قبل بضعة آلاف من المتفرجين سمح لهم بالتواجد.