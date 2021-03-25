منتخب مصر يتأهل إلى كأس أمم أفريقيا للمرة الـ 25بعد التعادل 1-1 مع كينيا.. والحكم يحرم المنتخب من ركلة جزاء واضحة.. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

بدأ منتخب مصر مواجهة كينيا بقوة، وشهدت الدقيقة الثانية هدف التقدم للفراعنة، حيث مرر محمد صلاح تمريرة ذكية إلى محمد هاني الذي قام بدوره بتمرير كرة عرضية أرضية من جهة اليمين، ليقوم مصطفى محمد بتفويتها من بين قدميه لمحمد مجدي قفشة داخل منطقة الجزاء، ليسيطر الأخير على الكرة ويسدد بقوة في الشباك الكينية.



وبدأ منتخب كينيا يسيطر على وسط الملعب، ونال عدة ركلات ركنية، لكنها مرت دون خطورة على مرمى المنتخب المصري، الذي بدأ يعتمد على الهجمات المرتدة. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

الحكم يحرم منتخب مصر من ركلة جزاء واضحة

وشهدت الدقيقة 17، مطالبات باحتساب ركلة جزاء بصالح محمود حسن تريزيجيه الذي تعرّض لعرقلة واضحة داخل منطقة جزاء كينيا، واكتفى الحكم الجنوب أفريقي ثاندو هيلبس ندزاندزيكا باحتساب ركلة ركنية لمنتخب مصر.



ورد منتخب كينيا بتسديدة قوية تصدى لها محمد الشناوي على مرتين، وشهدت الدقيقة 30 كرة عرضية خطيرة، للمنتخب الكيني، وأخطأ محمود الونش تقديرها ولعبها برأسه مرت بجوار القائم، إلى ركلة ركنية لكينيا مرت دون خطورة.

ورد منتخب مصر بعرضية خطيرة من محمود تريزيجيه، مرت فوق رأس محمد صلاح، ثم نظم لاعبو كينيا هجمة من الجهة اليسرى وتم لعبها عرضية لتمر فوق مرمى محمد الشناوي، الذي تحدث مع المدافعين من أجل زيادة التركيز ضد الهجمات الكينية.

وشهدت الدقيقة 41 تسجيل مسعود جمعة هدفا للمنتخب الكيني، لكن قرر الحكم الجنوب أفريقي إلغائه بسبب لمسة يد على مهاجم كينيا، ثم احتسب الحكم الجنوب أفريقي دقيقتين وقت بدل ضائع، لينهي بعدهما الشوط الأول معلنا تقدم مصر بهدف دون مقابل.



كينيا تعود في الشوط الثاني بهدف التعادل



بدأ منتخب كينيا الشوط الثاني بقوة، وسدد مسعود جمعة بقوة لكن تصدى له محمد الشناوي ببراعة، ورد منتخب مصر بكرة طولية من محمد صلاح لينفرد مصطفى محمد، لكن تألق إيان أوتيانو حارس كينيا، لترتد الكرة إلى قفشة الذي مهد الكرة إلى محمد صلاح، الذي سدد الكرة فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 56 أولى تبديلات كينيا، بنزول ديوك أبويا بدلا من أنتوني أكومو، ثم تعرض محمد الشناوي لإصابة في الركبة، وبعدما تلقى العلاج، أصيب حمدي فتحي ليتلقى العلاج ثم عاد للملعب مرة أخرى.

واصل فريق كينيا كراته العرضية، لكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي، وتدخل حسام البدري، ودفع بتبديلين حيث أشرك كل من عمرو السولية ومحمد شريف، وأخرج محمود تريزيجيه وطارق حامد.

وشهدت الدقيقة 65 إدراك منتخب كينيا التعادل عبر حسن عبد الله مستغلا ارتباك دفاع المنتخب المصري، ليسدد الكرة في مرمى محمد الشناوي معلنا التعادل.

وبعد التعادل، خرج كل من لورينس جوما وحسن عبدالله ونزل كليفتون ميهيسو وكليف نياكيا، ثم أعلن حمدي فتحي عن عدم قدرته استكمال المباراة، ليدخل عمر جابر بدلا منه.

وتسبب مصطفى محمد في طرد جونستون أموروا في الدقيق 76، بعدما اعتدى بدون كرة على مهاجم جالاطا سراي، ليقوم مدرب كينيا بالدفع بنيشون أليمبي وخرج كليف نياكيا الذي شارك قبل دقائق، بسبب طرد قلب الدفاع.

ضغط منتخب مصر مستغلا تفوقه العددي، وانفرد محمد شريف، لكن الحكم احتسب تسلل، ثم قام حسام البدري بسحب مصطفى محمد ومحمد مجدي قفشة، ونزل كل من محمد فاروق وحسام حسن بدلا منهما.

واحتسب الحكم الجنوب أفريقي ثاندو هيلبس ندزاندزيكا 3 دقائق وقت بدل ضائع، أطلق بعدها صافرة النهاية بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.