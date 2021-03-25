بث مباشر بدون تقطيع.. مصر × كينيا (تصفيات إفريقيا)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الكيني في السادسة مساء اليوم الخميس، على ملعب مركز موي الرياضي، بكينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها بالكاميرون.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف على جزر القُمر صاحب نفس الرصيد، فيما تحل كينيا ثالثة برصيد 3 نقاط ، وجاء منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي حالة تعادل أو فوز منتخب مصر أمام كينيا، لن يتم النظر إلى باقي النتائج ويضمن مقعدا في نهائيات البطولة، وستصبح مباراة الفراعنة أمام جزر القمر في الجولة الأخيرة، المقرر لها يوم 29 مارس تحصيل حاصل.

وأعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، تشكيل الفراعنة، وجاء كالتالي: محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه.

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