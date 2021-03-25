صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه فى هجوم منتخب مصر أمام كينيا.. مفاجأة التشكيل



الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ، تشكيل المنتخب الوطني لخوض مباراته اليوم ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ، ويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه

يدخل منتخب مصر فى السادسة مساء اليوم الخميس مباراة مهمة عندما يحل ضيفا على المنتخب الكيني فى الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022، ويبحث حسام البدري المدير الفني للمنتخب عن حسم الفوز والعودة بالنقاط الثلاثة أو التعادل على أقل تقدير وبالتالى حسم التأهل لأمم أفريقيا بشكل رسمى، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة لضمان التأهل.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.