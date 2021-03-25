شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مسعد لاعب سيراميكا يخضع لاختبار طبي غدا بعد آلام الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا من بعض الآلام في العضلة الخلفية، قبل انطلاق مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد.

وقال الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، إن مسعد خاض اليوم بعض التدريبات التأهيلية، مشددا على أن حالته الطبية مطمئنة للغاية.

وأشار استشاري التأهيل الرياضي بنادي سيراميكا إلى أن اللاعب سوف يخضع لاختبار طبي قبل انطلاق مران الغد، لتحديد إمكانية انتظامه في المران من عدمه.

ويستعد سيراميكا لمواجهة الاسماعيلي في الثالث من ابريل المقبل، على ملعب الدراويش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة في الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.