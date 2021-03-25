شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مسعد لاعب سيراميكا يخضع لاختبار طبي غدا بعد آلام الخلفية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عانى محمد مسعد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا من بعض الآلام في العضلة الخلفية، قبل انطلاق مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم، الخميس، على ملعب استاد السويس الجديد.
وقال الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل الرياضي بالنادي، إن مسعد خاض اليوم بعض التدريبات التأهيلية، مشددا على أن حالته الطبية مطمئنة للغاية.
ويخوض نادي سيراميكا مباراة ودية مع نادي بلدية المحلة، في الثالثة مساء السبت المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة الاسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وكان من المقرر أن يلتقي سيراميكا مع الزمالك مساء الجمعة، غير أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق، حول ملعب المباراة، وتمسك الجهاز الفني لنادي سيراميكا بخوض الودية التجريبية على استاد رئيسي، ليكون بنفس أجواء المباراة الرسمية ومطابق لها، لتحقيق الاستفادة المطلوبة.
وقرر نادي سيراميكا مد معسكره المغلق في السويس إلى السبت، بعدما كان مقررا له الخميس، على أن يختتم المعسكر بلقاء بلدية المحلة، وبعدها يعود الفريق إلى القاهرة.