شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: منتخب مصر ملوش شكل مع حسام البدري واللاعبين يفتقدوا الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد وائل جمعة نجم الأهلى الأسبق أداء لاعبي المنتخب بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قال جمعة في تصريحات تلفزيونية إن المنتخب الوطنى يفتقد الروح والشكل تحت قيادة مدربه الحالي حسام البدري موضحا أن عصر الفراعنة مع كوبر كان لهم شكل دفاعى وبالرغم من ذلك كانت طريقته تتعرض للانتقاد.

أكد نجم الأهلى الأسبق أن لاعبي الفراعنة ليس لديهم الحافز للعب مشيرا إلى أن اللاعبين افتقدوا العمل الجماعى في مواجهة كينيا وكانت مباراة بلا شكل.

تابع جمعة:" التمسنا الأعذار لحسام البدري بسبب قلة التجمعات وضغط المباريات طوال الفترة الماضية لكن من الواضح أنه لا يوجد نظام ولا يوجد ترابط وإنسجام في الفريق.

تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى بعد التعادل مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 9 نقاط متساويين مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.