شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 2 مليون جنيه من مستحقات لاعبي اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبرهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك أنه تم صرف مبلغ 2 مليون جنيه لفريق كرة اليد بالنادي عبارة عن مستحقات اللاعبين حتى شهر فبراير .
ووجه نائب رئيس اللجنة التي تتولى إدارة النادي ي تصريحات للموقع الرسمى الشكر للاعبي فريق اليد والجهاز الفني لتحملهم ظروف النادي والوقوف بجوار الإدارة والانتظار لحين صرف مستحقاتهم مشيدا بالأداء الرجولي للاعبين وتصدرهم مسابقة الدوري.
وشدد المستشار هشام إبراهيم على أن لجنة إدارة الزمالك تبذل قصارى جهدها منذ تولي المسؤولية من أجل توفير مستحقات كافة الفرق المختلفة بالنادي في الفترة الحالية.
وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 39/31 فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.
ونجح الزمالك فى مواصلة صدارة ترتيب الدورى بإرتقاع رصيده إلى النقطة 28 ، حيث فاز فى الجولة الماضية بنتيجة 35 / 32 على الزهور على صالة الأبيض بميت عقبة .