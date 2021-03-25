شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف 2 مليون جنيه من مستحقات لاعبي اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار هشام إبرهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك أنه تم صرف مبلغ 2 مليون جنيه لفريق كرة اليد بالنادي عبارة عن مستحقات اللاعبين حتى شهر فبراير .

ووجه نائب رئيس اللجنة التي تتولى إدارة النادي ي تصريحات للموقع الرسمى الشكر للاعبي فريق اليد والجهاز الفني لتحملهم ظروف النادي والوقوف بجوار الإدارة والانتظار لحين صرف مستحقاتهم مشيدا بالأداء الرجولي للاعبين وتصدرهم مسابقة الدوري.

وشدد المستشار هشام إبراهيم على أن لجنة إدارة الزمالك تبذل قصارى جهدها منذ تولي المسؤولية من أجل توفير مستحقات كافة الفرق المختلفة بالنادي في الفترة الحالية.

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الأوليمبى بنتيجة 39/31 فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح الزمالك فى مواصلة صدارة ترتيب الدورى بإرتقاع رصيده إلى النقطة 28 ، حيث فاز فى الجولة الماضية بنتيجة 35 / 32 على الزهور على صالة الأبيض بميت عقبة .