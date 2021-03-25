شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة مصر وكينيا فى تصفيات امم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022 بعد التعادل أمام كينيا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.