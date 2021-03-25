شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فاروق: معظم لاعي المنتخب بعيدين عن مستواهم ..وتغيرات البدري غير مقنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد هيثم فاروق نجم الزمالك الأسبق أداء لاعبي المنتخب الوطنى بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قال فاروق خلال تصريحات تلفزيونية إن تغيرات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى التي أجراها في مباراة اليوم أمام كينيا غير مقنعة موضحا أن لاعبى الفراعنة لم يقدموا المستوى المطلوب منهم في التصفيات وأداءهم غير مقتنع باستثناء لقاء توجو.

تابع فاروق:" 90 في المية من اللاعبين ليسوا في مستواهم ومعظمهم بيحلق على الكرة ولم يعجبنى سوي أداء محمد هانى والشناوى وهما الوحيدين اللى في الفورمة ومفيش لاعب قدم مستواه الحقيقى مع المنتخب".

تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.