شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. تدريبات شاقة لحراس المرمى وتعليمات برش الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي المران المسائي منذ قليل خلال فترة التوقف الحالية، استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى المحلى، المران اشتمل على تدريبات الاستحواذ وسرعة التسليم والتسلم تحت الضغط مع كيفية التحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، كما تطرق المران لمجموعة من الوحدات البدنية المكثفة سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية وذلك تحت إشراف على طه عضو الجهاز الفنى الجديد.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات وسط تعليمات مستمرة من جهاز الدراويش من أجل تصحيح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب الخطط الفنية.

قاد مصطفى كمال مدرب حراس مرمى الإسماعيلى تدريبات شاقة حول سبل التعامل مع الكرات العرضية إضافة للتسديدات.وخصص مدرب الدراويش تدريبات من شأنها قياس رد الفعل لدى كل حارس مرمى.

في سياق متصل، طالب مصطفى كمال برش الملعب في منطقة تدريب حراس المرمى من أجل اعتياد الحراس على اللعب في مثل تلك الظروف.

فى شأن آخر، حذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذي سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق.

وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه ضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدوري وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى ، أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل ما لديهم والتركيز على حصد الانتصارات.