شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة من تصفيات امم افريقيا عقب التعادل مع نظيره كينيا ، بنتيجة 1-1 فى المباراة التى جمعت المنتخبين اليوم بالجولة الخامسة من التصفيات الافريقية لأمم افريقيا التى ستقام بالكاميرون 2022 تقدم محمد مجدى قفشة في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء بينما تعادل عبد الله حسن لكينيا في الدقيقة 65 .

ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات افريقيا

ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات شهد تصدر الفراعنة فى القمة برصيد 9 نقطة ، بعد أن حقق انتصارين و3 تعادلات بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر الذى يمتلك نفس الرصيد 9 نقاط حيث تعادل مع توجو اليوم، ليتأهل رسميا الى نهائيات كأس الأمم .

وكان المنتخب يكفيه انتزاع نقطة خارج الديار لضمان التأهل من مجموعته خاصة مع تصدر الفراعنة للمجموعة قبل مواجهة كينيا أيضا .

ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات شهد تواجد منتخب كينيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط ، ، بينما حل توجو رابعا برصيد نقطتين .

نتائج منتخب مصر فى تصفيات افريقيا

وجاءت نتائج المنتخب الوطنى فى تصفيات افريقيا بالتعادل مع كينيا في القاهرة 1-1 ثم التعادل مع جزر القمر في ملعبه ، ليأتى الفوز على توجو بهدف نظيف ، ذهابا ، وبثلاثية مقابل هدف فى العودة ثم التعادل مع كينيا ايابا 1-1 وتتبقي الجولة الاخيرة امام جزر القمر يوم الاثنين المقبل لتاكيد صدارة المجموعة .

تشكيل منتخب مصر

خاض المنتخب مباراة كينيا بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه