شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الغني بعد تعادل مصر مع كينيا: «مش شايف طريقة لعب للمنتخب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني، نجم حرس الحدود السابق، أن المنتخب الوطني الأول، لم يظهر بالمستوى المنتظر منه خلال مباراة كينيا، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتأهل المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الافريقية الكاميرون 2022، بعد ارتفع رصيده إلى 9 نقاط محتلاً بهم صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، ويأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطتين.

وقال أحمد عبدالغني، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مبروك لمنتخب مصر التأهل لنهائيات كأس الأمم الافريقية، ولكن المنتخب ظهر بمستوى سيئ للغاية في مباراة اليوم»، مضيفًا:«كان واضح من خلال التشكيل والتغييرات أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، بيلعب على التعادل».

وأضاف :«البدري، لعب على التعادل على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير بين لاعبي المنتخبين»، مضيفًا :«تغييرات حسام البدري، لم تضيف أي شئ».

وواصل :«مش شايف طريقة لعب لمنتخب مصر، هل هو بيني هجمات من تحت؟ أم بيعتمد على الكرات الطويلة؟».