شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يهاجم أداء منتخب مصر مع البدري: كوبر كان أفضل ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أداء منتخب مصر خلال مباراة كينيا، التي حسمها التعادل الايجابي بنيروبي، وتأهل على اثرها الفراعنة إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022.

وقال جمعة خلال تصريحات تليفزيونية:«منتخب مصر سيء للغاية، بلا طعم ولا لون ولا رائحة، ولا يوجد أي معالم لطريقة اللعب أو الخطة في ولاية حسام البدري».

وأكمل: «كنا ننتقد الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال ولايته للمنتخب المصري، ولكن أدائنا كان أفضل معه».

وواصل: «نواجه منتخبات في المستوى الثالث والرابع في أفريقيا، فماذا سنفعل عند مواجهة المنتخبات الكبرى».

وتعادل منتخب مصر أمام كينيا بهدف لكل منهما وتأهل الفراعنة للمرة 25 في تاريخهم لنهائيات أمم أفريقيا.