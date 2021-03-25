شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتأهل لكأس أمم أفريقيا للمرة 25 ويواصل الانفراد ب‏الرقم القياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل منتخب مصر الأول لنهائيات كأس أمم أفريقيا نسخة 2022 المقرر اقامتها بالكاميرون، بعدما تعادل أمام نظيره الكيني أمام نيروبي بنتيجة 1-1، مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة للتصفيات.

ويحمل تأهل الفراعنة إلى أمم أفريقيا الرقم 25 منفرداً بالرقم القياسي من حيث المشاركة في المسابقة القارية.

وكان منتخب مصر من أوائل المنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا خلال النسخة الأولى في السودان عام 1975، رفقة كل من السودان وإثيوبيا.

ويعتبر منتخب كوت ديفوار هو ثاني أكثر المنتخبات مشاركةً في كأس أمم أفريقيا، خلف نظيره المصري برصيد 23 مشاركة.

ويلعب منتخب مصر مباراة تحصيل حاصر أمام نظيره جزر القمر يوم الاثنين المقبل بملعب القاهرة في لقاء الجولة الختامية للتصفيات الأفريقية.