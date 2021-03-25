شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والنني وتريزيجيه يغيبون عن مباراة جزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يغادر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا، ومحمد النني، لاعب أرسنال، معسكر منتخب مصر خلال الفترة المقبلة ويغيبون عن لقاء جزر القمر عقب حسم الفراعنة التأهل لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون.

ويخشى المحترفون الثلاثة في الدوري الإنجليزي الإصابات خاصة وأنهم مقبلون على مباريات من العيار الثقيل سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا خاصة لمحمد صلاح الذي ينتظره لقاء هام أمام الأرسنال السبت المقبل 3/4/2021، ثم معركة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

عقب انتهاء لقاء مصر وكينيا الخيس 25/3/2021 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021، تأتي مصر في هذا الترتيب بمجموعتها.

ترتيب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

تأتي مصر برصيد 9 نقاط بفارق هدفا وحيد عن الوصيف، جزر القمر صاحب رصيد 9 نقاط بعد التعادل السلبي أمام توجو الخميس 25/3/2021، وكينيا برصيد 4 نقاط وفقدم حظوظ التأهل، وتوجو نقطتين وتأكد خروجها من نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقيةويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش»- محمد هاني- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي افشه- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.