شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد التعادل مع كينيا .. تأهل الفراعنة ‏إلى كأس أمم أفريقيا‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكيني، التي أقيمت بملعب الأخير في نيروبي، بمنافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022، بعد الحصول على نقطة التعادل وارتفاع رصيده للنقطة 9.

وبات ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا على النحو التالي:

مصر في المركز الأول 9 نقاط

جزر القمر في المركز الثاني 9 نقاط

كينيا في المركز الثالث 4 نقاط

توجو في المركز الرابع نقطتين.

وتأهل منتخب مصر رفقة نظيره جزر القمر إلى نهائيات أمم أفريقيا 2022 المقرر اقامتها في الكاميرون قبل لقاء الطرفين بالقاهرة الاثنين المقبل.