شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. منتخب مصر يتأهل لنهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تأهل منتخب مصر إلى نهائيات أمم أفريقيا في الكاميرون 2021 بتعادله الإيجابي 1/1 مع منتخب كينيا خلال اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخير في مشوار تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة الأفريقية.

سجل محمد مجدي أفشة هدف منتخب مصر في شباك كينيا عند الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول خلال اللقاء المقام حاليا ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون. وجاء الهدف بعدما استلم محمد قفشة في مربع العمليات لمنتخب كينيا ويراغ مدافع كينيا ويسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب المنافس.

وسجل عبدالله حسن لاعب المنتخب الكيني في شباك منتخب مصر خلال اللقاء المقام حاليا بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وجاء الهدف عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بعد زحمة كبيرة على الكرة داخل منطقة جزاء مصر، لتجد عبدالله حسن ويسدد الكرة في شباك محمد الشناوي، وتصبح النتيجة هدف لكل منتخب.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين مصر وكينا بتقدم مصر بهدف دون رد سجله محمد مجدي قفشة عند الدقيقة الثانية من خلال اللقاء المقام في نيروبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات أفريقيا في الكاميرون 2021.

بدأ منتخب كينيا تهديد مرمى منتخب مصر بعد مرور 15 دقيقة بعدما نفذ الكرة الجناح الأيسر كرة عرضية مستغلا سرعاته مع محمد هاني، واستقبلها أولونجا بشكل سئ وسددها خارج المعلب بدلا من تسجيلها في شباك الشناوي.

وفي المقابل حاول أيضا منتخب كينيا تنفيذ الكرات الطويلة تفاديا لغلق المساحات في وسط الملعب المنفذة بقوة من طارق حامد وحمدي فتحي. وجاءت الدقيقة الثامنة لتشهد أول خطورة لمنتخب كينيا بعدما سدد المهاجم أولونجا كرة ضعيفة على مرمى الشناوي.

وعند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول أنقذ محمد الشناوي قذيفة أكونو أجاي لاعب منتخب كينيا الذي استقبل الكرة العرضية الأرضية من خلف مدافعي منتخب مصر على منقطة مربع العمليات وسددها بقوة ولكن يقظة الشناوي منعت الكرة من الدخول للشباك خاصة وأن حارس منتخب مصر أمسك الكرة على مرتين من قوة التصويبة.

وترك منتخب مصر الكرة لنظيره كينيا في وسط الملعب معتمدين على الكرات الطولية سواء من جانب محمد صلاح في الجهة اليمنى أو محمو حسن تريزيجه في الجانب الأيسر. وحاول منتخب كينيا تنفيذ هجمات على مرمى محمد الشناوي سواء عن طريق الكرات العرضية أو الطولية أو من تنفيذ الكرات الثابتة سواء من خط التماس أو الركلات الركنية، ولكن يقظة الشناوي مع خط الدفاع أجهض كل المحاولات الكينية. وعند الدقيقة 42 ألغى حكم اللقاء هدفا لمنتخب كينيا الذي سجله مسعود بعدما لمس الكرة بيده اليمنى، ليخرج الشوط الأول بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

الشوط الثاني

كان منتخب مصر في حالة أفضل فنيا وحاول الوصول إلى مرمى منتخب كينيا لتسجيل هدف التعزيز بعد الهدف المبكر الذي سجله محمد مجدي قفشة في الدقيقة الثانية.

أضاع مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراى هدف التعزيز لمنتخب مصر المتفوق على منتخب كينيا بهدف دون رد، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية. واستلم مصطفى محمد من صناعة محمد صلاح من وسط ملعب المنتخب الوطني ليجد مهاجم جالاتا سراي وجها لوجه مع حارس كينيا ولكن مصطفى سدد الكرة في قدم حارس المنتخب المنافس.

وسجل عبدالله حسن لاعب المنتخب الكيني في شباك منتخب مصر خلال اللقاء المقام حاليا بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وجاء الهدف عند الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني بعد زحمة كبيرة على الكرة داخل منطقة جزاء مصر، لتجد عبدالله حسن ويسدد الكرة في شباك محمد الشناوي، وتصبح النتيجة هدف لكل منتخب.

تعرض مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراى لضرب من مدافع كينيا بدون كرة في الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، ليشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه جهونستون مدافع المنتخب الكيني.

وعاد مصطفى محمد لأجواء اللقاء سلميا تماما، مع استمرار ضغط مصر لتسجيل الهدف الثاني في شباك منتخب كينيا بعدما تعادل بقدم عبدالله حسن من عمر الشوط الثاني.