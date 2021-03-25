شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب يكشف وجهة مصطفي محمد المقبلة في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي على مباراة المنتخب المصري وكينيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا ان مصطفي محمد لاعب المنتخب ونادي الزمالك والمعار لنادي جالطا سراي التركي اقترب من خوض تجربة احترافية جديدة

وكشف أحمد الطيب خلال تعليقه على مباراة منتخب مصر وكينيا أن مصطفي محمد ينتظر عرضًا من نادي لاتسيو الإيطالي للانتقال إليه في الموسم المقبل.

وبدأ منتخب مصر مباراته امام كينيا ببتشكيل ضم محمد الشناوي ومحمد هاني وأحمد حجازي ومحمود حمدي «الونش» وأحمد أيمن منصور وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد مجدي «أفشه» ومحمد صلاح ومحمود حسن «تريزيجية» ومصطفي محمد .

وانتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف أحرزه محمد مجدي قفشة في الدقيقة الثالثة من المباراة .

ويضمن المنتخب التأهل بهذه النتيجية بشكل رسمي .