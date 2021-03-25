شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر مباراة مصر وكينيا .. هدف كينيا الملغي في شباك الفراعنة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مباراة مصر وكينيا في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هدفًا رائعًا للمنتخب الكيني، صاحب الأرض، قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، إلا أن الحكم قام بإلغائه.

وجاء الهدف من تمريرة طولية استقبلها اللاعب مسعود ببراعة قبل أن يراوغ الثنائي محمد هاني وأحمد حجازي ويضع الكرة في شباك محمد الشناوي.

وأوضح الحكم عقب إلغائه للهدف أن قراره جاء بسبب وجود لمسة يد على مسجل الهدف.

شاهد هدف كينيا الملغي في مرمى منتخب مصر