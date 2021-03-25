شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة مصر وكينيا.. الفراعنة يتقدمون في الشوط الأول وهدف ملغي لكينيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين مصر وكينا بتقدم مصر بهدف دون رد سجله محمد مجدي قفشة عند الدقيقة الثانية من خلال اللقاء المقام في نيروبي ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لنهائيات أفريقيا في الكاميرون 2021.

وتقدم منتخب مصر سريعًا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من الجبهة اليمنى تركها مصطفى محمد لأفشة الذي أودعها الشباك.

وبدأ منتخب كينيا تهديد مرمى منتخب مصر بعد مرور 15 دقيقة بعدما نفذ الكرة الجناح الأيسر كرة عرضية مستغلا سرعاته مع محمد هاني، واستقبلها أولونجا بشكل سئ وسددها خارج الملعب بدلا من تسجيلها في شباك الشناوي.

وفي المقابل حاول أيضا منتخب كينيا تنفيذ الكرات الطويلة تفاديا لغلق المساحات في وسط الملعب المنفذة بقوة من طارق حامد وحمدي فتحي. وجاءت الدقيقة الثامنة لتشهد أول خطورة لمنتخب كينيا بعدما سدد المهاجم أولونجا كرة ضعيفة على مرمى الشناوي.

وعند الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول أنقذ محمد الشناوي قذيفة أكونو أجاي لاعب منتخب كينيا الذي استقبل الكرة العرضية الأرضية من خلف مدافعي منتخب مصر على منقطة مربع العمليات وسددها بقوة ولكن يقظة الشناوي منعت الكرة من الدخول للشباك خاصة وأن حارس منتخب مصر أمسك الكرة على مرتين من قوة التصويبة.

وترك منتخب مصر الكرة لنظيره كينيا في وسط الملعب معتمدين على الكرات الطولية سواء من جانب محمد صلاح في الجهة اليمنى أو محمو حسن تريزيجه في الجانب الأيسر. وحاول منتخب كينيا تنفيذ هجمات على مرمى محمد الشناوي سواء عن طريق الكرات العرضية أو الطولية أو من تنفيذ الكرات الثابتة سواء من خط التماس أو الركلات الركنية، ولكن يقظة الشناوي مع خط الدفاع أجهض كل المحاولات الكينية. وعند الدقيقة 42 ألغى حكم اللقاء هدفا لمنتخب كينيا الذي سجله مسعود بعدما لمس الكرة بيده اليمنى، ليخرج الشوط الأول بفوز منتخب مصر بهدف دون رد.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم،أعلن تشكيل منتخبنا لخوض مباراته ضد منتخب كينيا بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقيةويضم التشكيل محمد الشناوي لحراسة المرمي- أحمد حجازي- محمود حمدي «الونش»- محمد هاني- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي- محمد مجدي افشه- محمد صلاح- محمود حسن «تريزيجية»- مصطفي محمد ويجلس على دكة البدلاء محمود عبدالرحيم «جنش» محمد النني- على جبر- عمر جابر- حسام حسن- مصطفي فتحي- احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق- ياسر إبراهيم- عبدالله جمعه.