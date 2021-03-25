شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: مشاركة حمدي فتحي أمام كينيا مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مشاركة حمدي فتحي، بشكل أساسي في مباراة المنتخب الوطني أمام كينيا، مفاجأة لنا جميعًا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني، في العاصمة الكينية نيروبي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الافريقية.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «التشكيل الذي سيخوض به المنتخب مباراة كينيا، واقعي، باستثناء مشاركة حمدي فتحي، على حساب محمد النني وعمرو السولية».

وأضاف :«مشاركة حمدي فتحي، بشكل أساسي مفاجأة لنا جميعًا»، مضيفًا :«حسام البدري، واثق من إمكانيات حمدي فتحي، في ظل إجادة اللاعب القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه».