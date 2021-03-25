نكيتيا يعلّق على قلة مشاركته مع الفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

علّق اللاعب إيدي ​نكيتيا​ على قلة مشاركته مع فريق ​أرسنال​، مشيرا إلى أن فترات كهذه هي أمر اعتيادي في كرة القدم.



وقال نكيتيا: "هذا جزء من كرة القدم ولكن من الواضح أنك لا تريد تجربته. أنا أؤمن بقدرتي، وأعتقد أنني قادر على اللعب ومساعدة الفريق، لذلك من المحبط عدم اللعب ولكن عليك استغلال هذا الإحباط بطريقة جيدة، استخدم وقتك بحكمة للعمل الجاد والاستعداد عندما تسنح هذه الفرصة".

وأضاف: "أنا ممتن لإتاحة هذه الفرصة لي للعب في هذه البطولة، للتعبير عن نفسي والاستمتاع، ورسم الابتسامة على وجهي مرة أخرى ولعب كرة القدم. أريد أن أفعل كل ما بوسعي لمساعدة الفريق على القيام بشيء مميز".