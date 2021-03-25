تحديد موعد إنطلاق الموسم المقبل من الدوري الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

كشفت رابطة ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز لكرة القدم عن موعد إنطلاق الموسم الجديد من البريمييرليغ.



وأوضحت الرابطة أن صافرة بداية الموسم المقبل ستطلق في الرابع عشر من شهر آب للعام 2021 على أن ينتهي الموسم في الـ22 من شهر أيار من العام المقبل 2022.

وإستطاعت ​رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز​ العودة إلى جدول مواعيدها الاعتيادي لإنطلاق الموسم بعد أن تأخر انطلاق الموسم الحالي حتى الثاني عشر من شهر أيلول، جراء تأثير تفشي ​فيروس كورونا​ على النشاط الكروي والرياضي حول العالم.