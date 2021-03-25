كأس أوروبا بأقل قدر ممكن من القيود ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

أعلن منظمو ​كأس أوروبا​ في ​روسيا​ أن القيود المتعلقة بالحد من تفشي فيروس ​كورونا​ ستكون “ضئيلة" للمباريات في ملعب سان بطرسبورغ الذي سيستقبل نصف سعته الاستيعابية.



وقرر الاتحاد الأوروبي للعبة المضي قدماً بقراره بإقامة البطولة المؤجلة من صيف 2020 الى المقبل في 12 مدينة في 12 بلدًا أوروبيًا بين 11 حزيران و11 تموز.

وصرّح مدير البطولة اليكسي سوروكين لوكالة "ريا نوفوستي" الحكومية "نتطلع بإيجابية الى كأس أوروبا، سبق أن توصلنا الى اتفاق لملء المدرجات بنسبة 50 في المئة".

وأضاف "نعمل على استقبال الجماهير الأجنبية ولم ترفض السلطات ذلك"، موضحاً أنه متأكد من إمكانية إقامة المباريات "بأقل قدر ممكن من القيود".