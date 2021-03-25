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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم للمستوى ( دي ) بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
اختتمت اليوم الدورة التدريبية لكرة القدم للمدربين الوطنيين للمستوى ( دي )، نظمها اتحاد كرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتلقى 40 مدرباً من أندية عدن، المحاضرات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمجال التدريبي وتأهيل وصقل مهارات المدربين ورفد الاندية بمدربين ذات كفاءة ومعرفة بالمفاهيم المستحدثة في عالم التدريب.
وفي ختام الدورة سلم وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، والوكيل المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي، شهادات اجتياز الدورة للمشاركين .