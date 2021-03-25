اختتام الدورة التدريبية لمدربي كرة القدم للمستوى ( دي ) بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت اليوم الدورة التدريبية لكرة القدم للمدربين الوطنيين للمستوى ( دي )، نظمها اتحاد كرة القدم بالعاصمة المؤقتة عدن.



وتلقى 40 مدرباً من أندية عدن، المحاضرات النظرية والتطبيقية المتعلقة بالمجال التدريبي وتأهيل وصقل مهارات المدربين ورفد الاندية بمدربين ذات كفاءة ومعرفة بالمفاهيم المستحدثة في عالم التدريب.

وفي ختام الدورة سلم وكيل أول محافظة عدن محمد شاذلي، والوكيل المساعد لقطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة خالد الخليفي، شهادات اجتياز الدورة للمشاركين .