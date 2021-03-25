شكرا لقرائتكم خبر عن الصربي الكسندر يصل حفر الباطن لقيادة السماوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ‫وصل إلى مطار حفر الباطن مدرب الباطن الصربي الكسندر فيسيلينوفيتش يرافقه الطاقم المساعد، الذي تم التعاقد معه أخيراً، لقيادة الفريق في ما تبقى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلفاً للمدرب البرتغالي خوسية جاريدو والذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق من نظيره النصر في الجولة 24 من الدوري.

وكان في استقبال المدرب في المطار المشرف العام على الفريق الأستاذ الحميدي المطيري ومدير المركز الإعلامي الأستاذ رمضان المتعب.

وسيقود الصربي تدريبات الفريق التي تعاود بعد غدٍ (السبت) على ملعب النادي بعد الإجازة التي منحت للاعبين خلال فترة توقف الدوري.

وأبدى الكسندر سعادته بتدريب الباطن وقال لـ«الخليج 365»: «أشكر إدارة الباطن على حسن الاستقبال والحفاوة، وإن شاء الله نسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة ترضي محبي النادي».