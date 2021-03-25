لاعبة يد الأهلي المحترفة تنجو من الموت: «العربية ولعت بيها».. «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت رحاب جمعة لاعبة فريق كرة اليد السابقة بالنادي الأهلي، والمحترفة في صفوف سانت جينيان الفرنسي لتعرضها لحادث مروع بعد اشتعال النيران في سيارتها خلال تواجدها داخلها.

وخرجت لاعبة الأهلي السابقة في فيديو قصير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهي تبكي لتؤكد أن النيران اشتعلت في سيارتها وهي داخلها، حيث تواجدت سيارات الشرطة ورجال الإطفاء الذين نجحوا في إنقاذها في المكان. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

رحاب جمعة من أبرز لاعبات اليد في مصر

وتعد اللاعبة رحاب جمعة واحدة من أبرز لاعبات كرة اليد في مصر، حيث انطلقت مسيرتها من داخل جدران النادي الأهلي، قبل أن تبدأ رحلتها الاحترافية، التي بدأت من بوابة الجزائر، قبل أن تنطلق إلى أوروبا بالانتقال لأحد أندية لدنمارك، قبل أن يستقر بها الحال في فرنسا وتقدم مستوى مميز في الفترة الحالية.



مشوار رحاب جمعة مع أندية فرنسا



وكانت رحاب جمعة انتقلت لصفوف ناديها الحالي سانت جينيان الفرنسي، في العام الماضي، قادمة من صفوف سامبر أفينوا الفرنسي، حيث أعلنت اللاعبة حينها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال منشور جاء نصه: «مرحلة جديدة في حياتي الاحترافية مع نادي سان جينيان الفرنسي، وهقاتل بتيشيرت الفهود قريبا، محتاجة منكم دعمكم على صفحة النادي».

ولعبت رحاب جمعة مع فريق سامبر الفرنسي، لمدة عامين، حيث ظهرت بمستوى مميز ما دفعها لمواصلة مشوارها الاحترافي في فرنسا، أحد أقوى الدول في لعبة كرة اليد على العالم.