مجموعة مصر.. منتخب جزر القمر يتأهل رسميا لـ أمم أفريقيا للمرة الأولى

الشارقة - اميمة ياسر -

تأهل منتخب جزر القمر رسميا، للمرة الأولى في تاريخه لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام العام المقبل، في الكاميرون، عقب التعادل السلبي مع ضيفه منتخب توجو، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إكوني مالوزيني" في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وحسم منتخب جزر القمر تأهله بغض النظر عن نتيجة مباراة المنتخبين المصري والكيني التي تنطلق في السادسة مساء في نيروبي، بعد اتساع الفارق بينه وبين منتخب كينيا إلى 6 نقاط، وتفوق منتخب جزر القمر في المواجهات المباشرة.

وسيكون التعادل كافيا للفراعنة أمام منتخب كينيا فى المباراة التى تجمعهما للحاق بركب المتأهلين لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

ويحتل منتخب جزر القمر صدارة المجموعة مؤقتا برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد منتخب توجو في مؤخرة المجموعة برصيد نقطتين.

وفرضت جزر القمر نفسها منذ الجولة الاولى بفوز خارج الديار على توجو 1-صفر، ثم فرضت التعادل السلبي على ضيفتها منتخب مصر والايجابي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 على مضيفتها كينيا 1-1، قبل أن تفوز على الاخيرة 2-1 في الجولة الرابعة.

ويبدو أن الاستقرار كان عاملا رئيسا في تطوّر منتخب جزر القمر بإشراف مدربه عبدو المولود في مارسيليا، كونه تسلم المهمة التدريبية منذ 2014.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر (السابعة) كالتالي.

1- منتخب جزر القمر 9 نقاط

2- منتخب مصر 8 نقاط

3- منتخب كينيا 3 نقاط

4-منتخب توجو نقطتين