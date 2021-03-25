شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1/1 ويتأهل لأمم افريقيا للمرة الـ 25 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما اليوم الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.

الشوط الأول

شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين، ونجح محمد مجدى افشة فى التقدم للفراعنة من تصويبة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبعد الهدف حاول المنتخب الكينى التعويض عن طريق مهاجمه أولونجو ولكن محمد الشناوى ينقذ مرماه.

وواصل لاعبو منتخب كينيا الضغط على الفراعنة بعد الهدف ونجح محمود الونش فى التعامل مع مهاجمى كينيا لتخفيف الضغط على مرمى الشناوى، وكاد أولونجو يدرك التعادل فى الدقيقة 14 إلا أن الكرة تخرج من قدمه خارج الملعب.

وطالب لاعبو منتخب مصر الحكم الجنوب افريقى بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تدخل قوى ضد محمود تريزيجيه لكن الحكم يتغاضى عن اتخاذ القرار.

وتصدى محمد الشناوى لتسديدة خطيرة من لاعب كينيا فى الدقيقة 25 ليحافظ على نظافة شباكه، وسط الضغط القوى للاعبى كينيا بحثا عن التعديل والتعويض.