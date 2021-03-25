شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة مصر وكينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انطلقت مباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون والتى تقام على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى.
بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد
ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " محمد النني - علي جبر - عمر جابر - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- محمد شريف- عمرو السولية- محمد فاروق - ياسر إبراهيم - عبدالله جمعه.
وخرج أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي من قائمة مباراة كينيا بسبب عدم إكتمال شفائه من خشونة الركبة، بالإضافة إلى محمد بسام و عامر عامر وإ سلام عيسى و أحمد ياسر ريان.
فى الوقت نفسه يدخل منتخب كينيا المباراة بالتشكيل التالى، اوتينو ، ساكارى ، أوما ، أومارى ، اونيانجو ، اكومو ، موجونا ، لورينش جمعة ، عبد الله حسن ، أولونجا ، مسعود جمعة
يقود هجوم منتخب كينيا في مواجهة منتخبنا الوطنى أولونجا مهاجم فريق الدحيل القطرى بجانب مسعود جمعة لاعب فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى.
لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما.
أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.
ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وضمن تأهله لنهائيات أمم أفريقيا، بعد تعادله السلبي قبل قليل مع ضيفه منتخب توجو.
ويبدأ منتخب كينيا اللقاء بالتشكيل التالى: