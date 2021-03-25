انطلاق مباراة مصر وكينيا فى تصفيات أمم افريقيا 2022

وخرج أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي من قائمة مباراة كينيا بسبب عدم إكتمال شفائه من خشونة الركبة، بالإضافة إلى محمد بسام و عامر عامر وإ سلام عيسى و أحمد ياسر ريان.

فى الوقت نفسه يدخل منتخب كينيا المباراة بالتشكيل التالى، اوتينو ، ساكارى ، أوما ، أومارى ، اونيانجو ، اكومو ، موجونا ، لورينش جمعة ، عبد الله حسن ، أولونجا ، مسعود جمعة

يقود هجوم منتخب كينيا في مواجهة منتخبنا الوطنى أولونجا مهاجم فريق الدحيل القطرى بجانب مسعود جمعة لاعب فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربى.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.

ويتصدر منتخب جزر القمر المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط وضمن تأهله لنهائيات أمم أفريقيا، بعد تعادله السلبي قبل قليل مع ضيفه منتخب توجو.

ويبدأ منتخب كينيا اللقاء بالتشكيل التالى: