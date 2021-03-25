شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتعادل مع كينيا 1 / 1 بعد 75 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر وكينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون والتى تقام على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لكل منهما.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من محمد الشناوي لحراسة المرمي -أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- محمد هاني - أحمد أيمن منصور- طارق حامد- حمدي فتحي - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " مصطفي محمد.

شهدت بداية المباراة حماسا من الفريقين، ونجح محمد مجدى افشة فى التقدم للفراعنة من تصويبة صاروخية سكنت شباك أصحاب الأرض، وبعد الهدف حاول المنتخب الكينى التعويض عن طريق مهاجمه أولونجو ولكن محمد الشناوى ينقذ مرماه.

وواصل لاعبو منتخب كينيا الضغط على الفراعنة بعد الهدف ونجح محمود الونش فى التعامل مع مهاجمى كينيا لتخفيف الضغط على مرمى الشناوى، وكاد أولونجو يدرك التعادل فى الدقيقة 14 إلا أن الكرة تخرج من قدمه خارج الملعب.

وطالب لاعبو منتخب مصر الحكم الجنوب افريقى بركلة جزاء فى الدقيقة 18 بعد تدخل قوى ضد محمود تريزيجيه لكن الحكم يتغاضى عن اتخاذ القرار.

وتصدى محمد الشناوى لتسديدة خطيرة من لاعب كينيا فى الدقيقة 25 ليحافظ على نظافة شباكه، وسط الضغط القوى للاعبى كينيا بحثا عن التعديل والتعويض.