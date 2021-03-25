شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم هليوبوليس فى تاسع جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 32/30فى إطار الجولة التاسعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح الأهلى فى رفع رصيده فى ترتيب الدورى إلى النقطة 25، حيث فاز فى الجولة الماضية بنتيجة 41 / 29 على الطيران.

أما الجولة العاشرة التى ستقام غدا الجمعة ، فتشهد لقاءات بين كل من سبورتنج مع الزمالك 4 عصرا فى الأوليمبى، والأوليمبى مع الزهور 6 مساء فى الأوليمبى، والأهلى مع الطيران 6 مساء فى إتحاد الشرطة، والطيران مع هليوبوليس فى نفس التوقيت بالإنتاج الحربى.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى .

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية و التحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.