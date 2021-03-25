شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: رغبة محمد صلاح هي اللعب في أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رغبته في انضمام النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول، إلى قائمة المنتخب المشارك في مسابقة كرة القدم، في أولمبياد طوكيو المقبلة، والتي تقام الصيف القادم باليابان.

وستقام دورة الألعاب الأولمبية في اليابان، الصيف المقبل، في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها من الصيف الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال شوقي غريب في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية :"مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد تحظى بتأييد الدولة ممثلة بوزارة الرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم، في إطار جهودنا للحصول على ميدالية أولمبية في كرة القدم لأول مرة".

وتابع شوقي غريب قائلا :"محمد صلاح كواحد من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم سيرفع منتخب الفراعنة إلى مستوى جديد في الأولمبياد، وجوده معنا سيحدث فرقا كبيرا".

واختتم قائلا :"لقد أعلنت امام الملأ أنني أرغب في ضمه إلى قائمتنا ولم يرفض، مما يعني أنه يريد اللعب معنا".

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، قد أكد أن محمد صلاح من الاختيارات الاساسية للفراعنة في أوليمبياد طوكيو 2021، ومن اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سيدعمون قائمة الفراعنة.

ورد غريب في المؤتمر الصحفي للمنتخب الاوليمبي، أمس الأربعاء، عن حقيقة غضب بعض اللاعبين من تواجد محمد صلاح في أوليمبياد طوكيو قائلا:"غير صحيح لا يوجد هذا الامر داخل الفريق و في حالة تحكم اللاعبين في الاختيارات ،الافضل لنا كجهاز فني نقعد في البيت ".

ويخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبات اليومية على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، على أن يغادر اللاعبون بعدها عائدين لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.