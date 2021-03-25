شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله حسن يسجل هدف التعادل لكينيا فى شباك المنتخب .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل عبد الله حسن لاعب كينيا هدف التعادل لفريقه فى شباك المنتخب الوطنى فى الدقيقة 65 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقن بالعاصمة نيروبي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويعتلى جزر القمر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب مصر برصيد 8 نقاط، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطتين.

لم يخسر المنتخب المصرى فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض 4 مباريات فاز فى اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوى مع جزر القمر برصيد 8 نقاط.

أما المنتخب الكينى فيحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، ويحتاج للفوز على مصر وتوجو في مباراتيه الأخيرتين، وانتظار نتائج المنافسين لتحقيق أمل التأهل لكأس أمم أفريقيا 2021.

ويحتاج مصر التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة أمام جزر القُمر.